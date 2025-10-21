Niente pacchi FedEx. I fattorini della Mov-Ing di Valmadrera, appaltatrice di FedEx appunto, da ieri sono in sciopero: non smistano, non consegnano, non ricevono, né in provincia di Lecco, né a Sondrio. Merce dal valore di centinaia di migliaia di euro e documenti magari importanti sono bloccati e non vengono spediti per il mancato riconoscimento di un premio di risultato di nemmeno 1.500 euro lordi all’anno. "I dipendenti della Mov-Ing, srl appaltatrice della FedEx con sede a Valmadrera, sono in sciopero permanente a seguito della decisione di negare il riconoscimento del premio di risultato per l’anno in corso, dopo mesi di trattative sindacali", spiega Andrea Frangiamore, segretario generale della Filt Cgil di Lecco e Sondrio, la Federazione dei lavoratori dei trasporti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Autisti e fattorini incrociano le braccia. Merci di FedEx bloccate a Valmadrera