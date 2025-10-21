Autista ucciso nell’agguato al bus tre fermati nella galassia dell’estrema destra

Rieti, 21 ottobre 2025 – Giornalisti e operatori da mezza Italia per tutto il pomeriggio e fino a sera hanno stazionato davanti alla questura di Rieti, aspettando la svolta nelle indagini. Arrivata intorno alle 20, dopo quasi ventiquattr’ore di lavoro da parte degli inquirenti. Della decina di tifosi della Real Sebastiani Rieti, sospettati di aver partecipato all’assalto al bus con a bordo quarantasette tifosi pistoiesi in cui è stato ucciso il 65enne autista Raffaele Marianella, sono tre le persone fermate: Manuel Fortuna e Kevin Pellecchia, 31 e 20 anni, e Alessandro Barberini di 53. Si tratterebbe di soggetti legati ai movimenti dell’ estrema destra, oltre che agli ambienti ultras reatini. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Autista ucciso nell’agguato al bus, tre fermati nella galassia dell’estrema destra

