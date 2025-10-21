Autista ucciso fermati tre ultras legati all' estrema destra

Firenzetoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono tre gli ultrà fermati dalla polizia perché ritenuti responsabili dell’omicidio di Raffaele Marianella, il 65enne morto in un assalto dopo il match di A2 tra Pistoia Basket e Sebastiani di Rieti. L’uomo si trovava a bordo del pullman sul quale viaggiavano i tifosi ospiti quando è stato. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

