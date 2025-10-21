Autista ucciso fermati tre ultras legati all' estrema destra
Sono tre gli ultrà fermati dalla polizia perché ritenuti responsabili dell’omicidio di Raffaele Marianella, il 65enne morto in un assalto dopo il match di A2 tra Pistoia Basket e Sebastiani di Rieti. L’uomo si trovava a bordo del pullman sul quale viaggiavano i tifosi ospiti quando è stato. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Sarà eseguita questa mattina l'autopsia per chiarire le cause del decesso del 65enne Raffaele Marianella, l'autista ucciso nella sassaiola contro il pullman dei tifosi del Pistoia basket, domenica sera a Rieti, dopo l'incontro con la Sebastiani.
Autista ucciso, ci sono tre fermati: sono legati ai movimenti di estrema destra
Autista ucciso nell'assalto al pullman del Pistoia Basket: chi sono i tre fermati per omicidio - Assalto al pullman dei tifosi del Pistoia Basket: tre ultrà della Sebastiani Rieti fermati per omicidio.
Autista ucciso a Rieti, tre fermati: ultras con collegamenti all'estrema destra - Terni: morto l'autista del Pistoia Basket, tre tifosi fermati per omicidio volontario.
Agguato al pullman del Pistoia, oggi l'autopsia sull'autista ucciso. Dal Gip i tre ultras fermati - Si terrà oggi l'autopsia sul corpo di Raffaele Marianella, 65 anni, l'autista del pullman dei tifosi del Pistoia Basket morto domenica sera a Rieti