Autista ucciso a sassate per la consigliera reatina di Fratelli d'Italia la responsabilità morale è di Ilaria Salis

L'autista 65enne Raffaele Marianella è morto dopo essere stato colpito da un sasso durante un assalto al pullman di tifosi del Pistoia Basket di ritorno dalla partita contro Rieti. Secondo la consigliera comunale Angela Di Marco, l'accaduto sarebbe frutto della concessione dell'immunità parlamentare a Ilaria Salis. I tre fermati per l'omicidio sono vicini all'estrema destra. 🔗 Leggi su Fanpage.it

