Autismo successo per il Progetto PASSI | Parent Training e Consapevolezza con il Centro Iso Riabilitativo di Pomigliano d’Arco

Pomigliano d'Arco, 21 ottobre – Si è concluso il 18 ottobre 2025 il Progetto P.A.S.S.I. realizzato dal Centro Iso Riabilitativo Aps per l'Età Evolutiva di Pomigliano D'Arco (Na), in collaborazione con Presidenza del Consiglio dei Ministri, Regione Campania, Comune di Pomigliano D'Arco, Ambito N25, Istituto Comprensivo D'Acquisto-Leone. Partner del progetto sono stati Kirghisia, Thymos, AGVH, Auxilium. La consulenza progettuale è stata affidata alla project manager, dott.ssa Maria Carmela Inverno, con il supporto amministrativo della dott.ssa Corinne Guttadauria, oltre che dall'intero staff del Centro Iso Riabilitativo.

