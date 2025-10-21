Autismo successo per il Progetto PASSI | Parent Training e Consapevolezza con il Centro Iso Riabilitativo di Pomigliano d’Arco

Parlami.eu | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pomigliano d’Arco, 21 ottobre – Si è concluso il 18 ottobre 2025 il Progetto P.A.S.S.I. realizzato dal Centro Iso Riabilitativo Aps per l’Età Evolutiva di Pomigliano D’Arco (Na), in collaborazione con Presidenza del Consiglio dei Ministri, Regione Campania, Comune di Pomigliano D’Arco, Ambito N25, Istituto Comprensivo D’Acquisto-Leone. Partner del progetto sono stati Kirghisia, Thymos, AGVH, Auxilium. La consulenza progettuale è stata affidata alla project manager, dott.ssa Maria Carmela Inverno, con il supporto amministrativo della dott.ssa Corinne Guttadauria, oltre che dall’intero staff del Centro Iso Riabilitativo. 🔗 Leggi su Parlami.eu

autismo successo per il progetto passi parent training e consapevolezza con il centro iso riabilitativo di pomigliano d8217arco

© Parlami.eu - Autismo, successo per il Progetto P.A.S.S.I.: Parent Training e Consapevolezza con il Centro Iso Riabilitativo di Pomigliano d’Arco

Altre letture consigliate

autismo successo progetto passiSuccesso per il Progetto P.A.S.S.I., il Centro Iso Riabilitativo di Pomigliano d’Arco realizza il percorso di Parent Training e Prevenzione-strumenti di consapevolezza per ... - realizzato dal Centro Iso Riabilitativo Aps per l'Età Evolutiva di ... Scrive sciscianonotizie.it

Autismo, il Progetto di Vita che restituisce futuro - «Una vita che non sia solo protetta, ma vissuta»: questo è il passaggio epocale che la riforma della disabilità ci chiama ad affrontare. Riporta vita.it

“Autismo al Lavoro”, l’inclusione in un progetto tra Italia e Svizzera - Il modello transfrontaliero per le persone con diagnosi di disturbo dello spettro autistico viene presentato sabato 15 febbraio a Gallarate (Va) nella sede del centro terraLuna di Fondazione Bellora. Riporta vita.it

Cerca Video su questo argomento: Autismo Successo Progetto Passi