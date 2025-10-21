Aumento tasse affitti brevi Tajani | Assolutamente contrari non voteremo norma – Il video

Open.online | 21 ott 2025

(Agenzia Vista) Roma, 21 ottobre 2025 "Noi siamo assolutamente contrari e faremo di tutto perche' il testo del quale si parla possa essere modificato. O si modifica prima di inviarlo alla Ragioneria, oppure lo si modifichera' in Parlamento. Noi in Parlamento non potremo mai votare una proposta come quella di cui si parla. E' una questione fondamentale di principio e quindi ribadiamo anche oggi la nostra posizione su questa questione. E' legata al valore fondamentale per Forza Italia della casa, cioe' della dimora". Cosi' il vicepresidente del Consiglio, Antonio Tajani, e leader FI, sull'aumento della tassazione dei cosiddetti 'affitti brevi', indicato in una bozza della Manovra. 🔗 Leggi su Open.online

