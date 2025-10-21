Aumento tasse affitti brevi Tajani | Assolutamente contrari non voteremo norma – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 21 ottobre 2025 "Noi siamo assolutamente contrari e faremo di tutto perche' il testo del quale si parla possa essere modificato. O si modifica prima di inviarlo alla Ragioneria, oppure lo si modifichera' in Parlamento. Noi in Parlamento non potremo mai votare una proposta come quella di cui si parla. E' una questione fondamentale di principio e quindi ribadiamo anche oggi la nostra posizione su questa questione. E' legata al valore fondamentale per Forza Italia della casa, cioe' della dimora". Cosi' il vicepresidente del Consiglio, Antonio Tajani, e leader FI, sull'aumento della tassazione dei cosiddetti 'affitti brevi', indicato in una bozza della Manovra. 🔗 Leggi su Open.online
Altre letture consigliate
Pensate, tutta questa devastazione per un aumento del 5% delle tasse sul primo immobile messo a locazione breve. Piaghe bibliche scansatevi, la #casadenonno è sacra, subito nell'ISEE! Un suggerimento per i disperati colpiti da eredità: si può anche vende - X Vai su X
Giorgia Meloni fa cassa alzando le tasse sui proprietari di casa, dopo averli illusi per anni che il mattone non si toccava. L’aumento al 26% della cedolare secca sugli affitti brevi è inaccettabile e grava anche sul settore turistico: ci sono tantissimi cittadini che af - facebook.com Vai su Facebook
Manovra, per gli affitti brevi la cedolare secca sale al 26%. Cosa cambia? - Nella prima bozza della Legge di Bilancio ci sono conferme, ma anche novità, come quella che riguarda un intervento sulle tasse per gli affitti brevi. Si legge su tg24.sky.it
Più tasse per gli affitti brevi in Manovra: cedolare secca sale al 26% - All’interno del testo della Manovra il Governo ha inserito un aumento delle tasse sugli affitti brevi, agendo sulla cedolare secca, che passa per tutti dal 21% al 26% ... Come scrive quifinanza.it