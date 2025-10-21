Aumenti stipendiali detassazione dei compensi accessori | 15% per un massimo di 800 euro annui È nella bozza di Legge di Bilancio

Nel disegno di legge di bilancio previsto per il 2026 compare una misura destinata al personale non dirigente delle pubbliche amministrazioni. Si interviene sulla tassazione del trattamento economico accessorio, quello che comprende indennità di natura fissa e continuativa. L’intento è alleggerire il carico fiscale entro una soglia limitata, lasciando comunque al lavoratore la possibilità di rinunciare. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

