Aumenta l' adesione allo screening per il tumore della mammella | aderiscono quasi 3 donne su 4

In Emilia-Romagna lo screening gratuito per il tumore della mammella continua a registrare risultati importanti, con un’adesione al 30 giugno 2025 del 73% (in ulteriore crescita rispetto al 71% del 2023) e, per le donne tra i 45 e i 74 anni che aderiscono, un calo della mortalità del 56% e del. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

