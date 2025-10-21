Atubolu Inter occhi sul calciomercato nerazzurro | il tedesco del Friburgo sarà l’erede designato di Sommer?
Inter News 24 Atubolu Inter, Ausilio guarda al futuro: Atubolu in cima alla lista per la porta nerazzurra in vista della prossima stagione. Il presente della porta dell' Inter ha un nome preciso: Yann Sommer. Il portiere svizzero, classe 1988, si sta confermando come uno dei pilastri della squadra di Cristian Chivu, che gli ha dato piena fiducia fin dal suo arrivo. Dopo un inizio di stagione con qualche incertezza, l'ex Bayern Monaco ha saputo reagire con prestazioni da veterano, garantendo solidità e sicurezza al reparto difensivo. La sua leadership silenziosa e il rendimento costante lo rendono ancora oggi un punto di riferimento assoluto per i nerazzurri.
L'Inter ha un pallino come sostituto di Sommer: si chiama Noah Atubolu (classe 2002). Il contratto del portiere tedesco del Friburgo è in scadenza nel 2027 e ha una clausola rescissoria che non arriva a 20 milioni.
Calciomercato Milan, occhi su di lui per il dopo Maignan: derby di mercato con l'Inter - Calciomercato Milan, l'obiettivo è quel calciatore per il dopo Maignan: sarà derby di mercato con i rivali dell'Inter Il calciomercato non conosce soste, nemmeno durante la pausa per le Nazionali.
Calciomercato Milan, importanti conferme sull'interesse dei rossoneri per Atubolu: duello con l'Inter per il tedesco. Ultime - Calciomercato Milan, importanti conferme sull'interesse dei rossoneri per Atubolu: duello con l'Inter per il tedesco.
Calciomercato Inter News/ Atubolu scelto come post Sommer, l'alternativa arriva dall'Arabia (9 ottobre 2025) - Il calciomercato Inter è alla ricerca di un nuovo portiere, i nomi preferiti sono quelli di Noah Atubolu e Bento