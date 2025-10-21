Inter News 24 Atubolu Inter, Ausilio guarda al futuro: Atubolu in cima alla lista per la porta nerazzurra in vista della prossima stagione. Il presente della porta dell’ Inter ha un nome preciso: Yann Sommer. Il portiere svizzero, classe 1988, si sta confermando come uno dei pilastri della squadra di Cristian Chivu, che gli ha dato piena fiducia fin dal suo arrivo. Dopo un inizio di stagione con qualche incertezza, l’ex Bayern Monaco ha saputo reagire con prestazioni da veterano, garantendo solidità e sicurezza al reparto difensivo. La sua leadership silenziosa e il rendimento costante lo rendono ancora oggi un punto di riferimento assoluto per i nerazzurri. 🔗 Leggi su Internews24.com

Atubolu Inter, occhi sul calciomercato nerazzurro: il tedesco del Friburgo sarà l'erede designato di Sommer?