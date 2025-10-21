Attrezzature da installare e carenza di refettori | le criticità del servizio mensa
BRINDISI – Attrezzature da installare, app con delle lacune, carenza di refettori, figlia delle inadeguate condizioni strutturali in cui versa gran parte delle scuole brindisine. Queste alcune delle criticità del servizio di mensa scolastica emerse a seguito di un sopralluogo della commissione. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Approfondisci con queste news
Greve in Chianti, l’amministrazione comunale rinnova le attrezzature ludiche in varie aree del territorio. Numerosi i giardini che hanno visto l'installazione di giochi composti, molle, scivoli, altalene, corredati di pavimentazioni in gomma antitrauma e anticadu - facebook.com Vai su Facebook