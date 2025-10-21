Attrezzature da installare e carenza di refettori | le criticità del servizio mensa

Brindisireport.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BRINDISI – Attrezzature da installare, app con delle lacune, carenza di refettori, figlia delle inadeguate condizioni strutturali in cui versa gran parte delle scuole brindisine. Queste alcune delle criticità del servizio di mensa scolastica emerse a seguito di un sopralluogo della commissione. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

