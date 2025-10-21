Attraversati i binari dietro al treno fermo | come è stato travolto e ucciso un diciottenne a Trecate

La dinamica della tragedia di ieri alla stazione di Trecate: tre giovani, appena scesi da un treno, hanno attraversato i binari invece di usare il sottopasso. Un intercity in transito li ha travolti: un diciottenne egiziano è morto sul colpo, due amici sono rimasti feriti, uno in modo grave. 🔗 Leggi su Fanpage.it

