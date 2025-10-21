Attività motorie e gioco Spazi alla elementare
Un nuovo spazio per le attività motorie alla scuola primaria Isidoro Del Lungo di Montevarchi. È il frutto di un intervento di riqualificazione da 10mila euro che l’amministrazione comunale ha effettuato recuperando un’aula all’interno dell’edificio storico, accogliendo allo stesso tempo una richiesta dalla scuola. "Abbiamo risposto a questa esigenza - ha affermato l’assessore ai lavori pubblici Giacomo Brandi - di adibire una stanza per le attività motorie e di gioco dei bambini. Una richiesta che non è stato semplice soddisfare considerando la storicità dell’edificio. Durante il periodo estivo siamo partiti con la riqualificazione dell’aula, la sostituzione degli infissi, la posa di una pavimentazione antitrauma e altri adeguamenti necessari a rendere la copertura sicura ed adatta alle attività dei bambini creando uno spazio importante per tutte le classi e i docenti che la utilizzeranno nel loro percorso formativo". 🔗 Leggi su Lanazione.it
