CITTÀ DI CASTELLO – Una richiesta formale a Umbra Acque per l’attivazione in città di uno sportello "con la presenza fisica di un operatore almeno una volta alla settimana, in aggiunta al servizio digitale. Noi possiamo mettere a disposizione gli spazi. Inoltre a breve comunicheremo a Umbra Acque cinque zone del territorio dove potranno essere realizzati interventi di ampliamento della rete acquedottistica". Lo ha annunciato in consiglio comunale l’assessore all’ambiente Mauro Mariangeli, rispondendo a un’interrogazione della capogruppo di Castello Cambia Emanuela Arcaleni, incentrata sui rincari delle bollette e sulla gestione del servizio idrico integrato. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Attivare lo sportello". Appello a Umbra Acque

