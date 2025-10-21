Attesa entro ottobre la sentenza per il caso Santanchè
AGI - È attesa entro ottobre la sentenza del processo milanese che vede imputata per false comunicazioni sociali la ministra del Turismo, Daniela Santanché, con altre 15 persone, in relazione a presunte irregolarità relative alla società Visibilia editore. Il presidente del collegio, Giuseppe Cernuto, ha comunicato ai legali una serie di date fino a giugno (18 dicembre, 8 gennaio, 3 e 26 febbraio, 5,17 e 26 marzo, 14 e 16 aprile, 12,14 e 21 maggio e 16 e 30 giugno) precisando che, se non si dovesse giungere al verdetto entro l'estate, si andrà avanti con un fitto calendario tra settembre e ottobre per concludere il processo (24 settembre, 6,8,13. 🔗 Leggi su Agi.it
