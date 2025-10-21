Attenzione all' uomo che ferma le auto la sera tardi sotto alla pioggia

Monzatoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Attenzione all’uomo che ferma gli automobilisti sotto la pioggia, chiede qualche decina di euro e un passaggio per raggiungere la postazione Uber (che deve pagare). Una situazione surreale quella che è capitata nella serata di lunedì 20 ottobre a un automobilista brianzolo, che ha deciso di. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

attenzione uomo ferma autoIl genio del giorno, l’uomo che guidava con la patente scaduta da 20 anni perché “non aveva avuto tempo di rinnovarla” - Un uomo di Vestone, in provincia di Brescia, era riuscito a guidare indisturbato per molto tempo ma alla fine, quand ... Scrive blitzquotidiano.it

Fermati sulla 195 uno senza patente e l’altro con refurtiva in auto: denunciati - Fermati lungo la strada statale 195 mentre viaggiavano a bordo di un’Alfa Romeo, due uomini hanno attirato l’attenzione dei carabinieri per l’atteggiamento sospetto del conducente, che mostrava eviden ... Riporta linkoristano.it

attenzione uomo ferma autoBiandronno, uomo sospetto nei giardini e tra le auto: il Comune valuta il “Controllo di Vicinato” - Il sindaco Porotti: «Collaboriamo con i Carabinieri, la sicurezza è una priorità per la nostra comunità». Segnala laprovinciadivarese.it

Cerca Video su questo argomento: Attenzione Uomo Ferma Auto