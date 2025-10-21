Attenzione all' uomo che ferma le auto la sera tardi sotto alla pioggia

Attenzione all’uomo che ferma gli automobilisti sotto la pioggia, chiede qualche decina di euro e un passaggio per raggiungere la postazione Uber (che deve pagare). Una situazione surreale quella che è capitata nella serata di lunedì 20 ottobre a un automobilista brianzolo, che ha deciso di. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

