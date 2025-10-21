Attenzione ai funghi velenosi | i consigli dell' Asl per una raccolta sicura
Con la stagione autunnale, si ripresenta il rischio di casi di intossicazione dovuti al consumo di funghi tossici, mal conservati, poco cotti o addirittura crudi.Meglio non correre rischi. L’Azienda USL Toscana nord ovest invita la cittadinanza alla massima prudenza e ricorda l’importanza di. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
