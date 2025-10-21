Attenzione a questi 12 tipi di frutta e verdura | aumentano il rischio di assorbire i pesticidi | l’allarme nel nuovo studio

Dalle fragole agli spinaci e ai peperoni, mangiare molta frutta o verdura con concentrazioni elevate di pesticidi può aumentare i livelli di decine di pesticidi nelle urine. A scoprilo è uno studio condotto dall’ Environmental Working Group (EWG), un’organizzazione per la difesa della salute che pubblica un elenco di prodotti estremamente contaminati soprannominato la “sporca dozzina”. “Abbiamo confrontato la quantità di pesticidi presenti su frutta e verdura con le misurazioni effettive dei pesticidi nelle persone”, spiega Alexis Temkin, vicepresidente scientifico dell’EWG e autore principale dello studio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Attenzione a questi 12 tipi di frutta e verdura: aumentano il rischio di assorbire i pesticidi”: l’allarme nel nuovo studio

Altri contenuti sullo stesso argomento

Il primer è un alleato potentissimo nella tua beauty routine, ma attenzione a quale scegli: non tutti i tipi di pelle hanno le stesse esigenze, perciò è indispensabile trovare quello adatto a te - facebook.com Vai su Facebook

“Attenzione a questi 12 tipi di frutta e verdura: aumentano il rischio di assorbire i pesticidi”: l’allarme nel nuovo studio - “Abbiamo scoperto che il consumo di diversi tipi di frutta e verdura modifica di conseguenza i livelli ... Segnala ilfattoquotidiano.it

Confagricoltura, 'più attenzione a frutta, mais e legno' - "Frutta, mais e legno Sono i principali settori al momento non adeguatamente presi in considerazione dal disegno di legge 'Coltivaitalia' ,approvato dal Consiglio dei Ministri a fine luglio e ... Si legge su ansa.it

I 10 tipi di frutta secca più ricchi di proteine - Con pochi grammi, è possibile assumere macronutrienti fondamentali, soprattutto grassi "salutari" che aiutano il nostro ... Riporta gazzetta.it