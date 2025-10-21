Attentato Ranucci Schlein | Fatto gravissimo siamo tutti i coinvolti – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 21 ottobre 2025 "Fatto gravissimo dobbiamo sentirci tutti coinvolti" così la segretaria del Pd Elly Schlein, a margine della manifestazione per Ranucci a Roma. Courtesy: Antenna Sud Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

