Attentato Ranucci presidio per libertà di stampa a Roma Schlein | Mai detto governo Meloni mandante

Lapresse.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In Piazza Santi Apostoli a Roma si tiene il presidio per la libertà di stampa dopo l’attentato a Sigfrido Ranucci. Il giornalista ha preso parte alla manifestazione lanciata dal Movimento 5 Stelle, alla quale si è presentata anche una delegazione di Fratelli d’Italia con Lucio Malan, Giovanni Donzelli, Galeazzo Bignami e Augusta Montaruli.  “Io non entro nella logica dei mandanti e di accertamenti, che spettano agli investigatori e alla magistratura. Dico soltanto che nel caso di Sigfrido  Ranucci  non da oggi c’è un processo di delegittimazione, un processo di isolamento con vari mezzi. Viene svillaneggiato quando va in audizione in Commissione di Vigilanza Rai, viene sbertucciato, e in più viene anche isolato in qualche modo, perché la redazione viene un po’ ridimensionata, qualche puntata gli viene lotta. 🔗 Leggi su Lapresse.it

attentato ranucci presidio per libert224 di stampa a roma schlein mai detto governo meloni mandante

© Lapresse.it - Attentato Ranucci, presidio per libertà di stampa a Roma. Schlein: “Mai detto governo Meloni mandante”

Argomenti simili trattati di recente

attentato ranucci presidio libert224L'attentato a Ranucci, analizzate decine di telecamere - L'indagine dei pm dell'Antimafia di Roma sull'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci viaggia sostanzialmente su due binari. Segnala ansa.it

attentato ranucci presidio libert224Attentato Ranucci, a Torino presidio di solidarietà davanti a sede Rai - (LaPresse) Un ordigno contenente circa un chilo di esplosivo è stato posizionato nella serata di giovedì 16 ottobre tra il cancello e l’auto ... msn.com scrive

attentato ranucci presidio libert224Sigfrido Ranucci dopo l'attentato: «C'è tensione ma anche soddisfazione, ho ricevuto tanto affetto. Sotto casa un presidio di 400 persone» - «La tensione c'è, sicuramente, perché c'è stato cambio di passo rispetto alle minacce ricevute negli ultimi mesi. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Attentato Ranucci Presidio Libert224