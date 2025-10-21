Attentato Ranucci presidio per libertà di stampa a Roma Schlein | Mai detto governo Meloni mandante
In Piazza Santi Apostoli a Roma si tiene il presidio per la libertà di stampa dopo l’attentato a Sigfrido Ranucci. Il giornalista ha preso parte alla manifestazione lanciata dal Movimento 5 Stelle, alla quale si è presentata anche una delegazione di Fratelli d’Italia con Lucio Malan, Giovanni Donzelli, Galeazzo Bignami e Augusta Montaruli. “Io non entro nella logica dei mandanti e di accertamenti, che spettano agli investigatori e alla magistratura. Dico soltanto che nel caso di Sigfrido Ranucci non da oggi c’è un processo di delegittimazione, un processo di isolamento con vari mezzi. Viene svillaneggiato quando va in audizione in Commissione di Vigilanza Rai, viene sbertucciato, e in più viene anche isolato in qualche modo, perché la redazione viene un po’ ridimensionata, qualche puntata gli viene lotta. 🔗 Leggi su Lapresse.it
