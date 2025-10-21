Attentato Ranucci Conte impartisce lezioni di libertà di stampa | Politica sia responsabile

Sono passati 5 giorni dall’attentato che ha visto protagonista il giornalista Sigfrido Ranucci, che ha suscitato reazioni politiche e giornalistiche di ogni tipo, in quanto considerando come un attentato alla libertà di stampa e di parola. Da qui, infatti, l’iniziativa del Movimento 5 Stelle di organizzare una manifestazione per sostenere il libero pensiero nonché difendere . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Attentato Ranucci, Conte impartisce lezioni di libertà di stampa: “Politica sia responsabile”

