Attentato Ranucci Conte impartisce lezioni di libertà di stampa | Politica sia responsabile

Ildifforme.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono passati 5 giorni dall’attentato che ha visto protagonista il giornalista Sigfrido Ranucci, che ha suscitato reazioni politiche e giornalistiche di ogni tipo, in quanto considerando come un attentato alla libertà di stampa e di parola. Da qui, infatti, l’iniziativa del Movimento 5 Stelle di organizzare una manifestazione per sostenere il libero pensiero nonché difendere . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

attentato ranucci conte impartisce lezioni di libert224 di stampa politica sia responsabile

© Ildifforme.it - Attentato Ranucci, Conte impartisce lezioni di libertà di stampa: “Politica sia responsabile”

Leggi anche questi approfondimenti

attentato ranucci conte impartisceAttentato Ranucci, Conte: "Gesto terrificante che ci riporta ai momenti più bui del Paese" - (LaPresse) A Sigfrido Ranucci va la solidarietà anche di Giuseppe Conte. Come scrive msn.com

attentato ranucci conte impartisceRanucci parla al Parlamento europeo: "Attentato un atto dimostrativo, Italia Paese malato" - "Quello che successo a me credo che sia un atto dimostrativo, non so ancora bene finalizzato a cosa, e questo è l'aspetto che mi preoccupa di più". Scrive msn.com

attentato ranucci conte impartisceRanucci, Conte: attentato un segnale terribile, siamo al suo fianco - "L'attentato di oggi è un segnale terribile, terrificante, per un giornalismo con la schiena diritta, e Sigrido Ranucci è un giornalista di questo tipo, ha resistito a tante ... quotidiano.net scrive

Cerca Video su questo argomento: Attentato Ranucci Conte Impartisce