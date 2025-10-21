Attentato Ranucci Bonelli Avs | Basta con le querele temerarie – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 21 ottobre 2025 "La solidarietà è un atto dovuto, quasi scontato. Cosa si dovrebbe dire a una persona che ha rischiato la vita? Direi che la maggioranza ha fatto bene per carità. Però chi governa ha delle responsabilità, in primis quella di impedire che i giornalisti siano messi all'angolo da queste continue querele temerarie. Mentre Ranucci usciva per la denuncia per il suo attentato gli veniva consegnata un'ennesima querela. E poi c'è una questione fondamentale: chiunque governa, il potente di turno, non può controllare il servizio pubblico radiotelevisivo, che deve essere libero e quello che è accaduto in questi mesi in questi anni sul giornalismo d'inchiesta in Italia è inaccettabile. 🔗 Leggi su Open.online
