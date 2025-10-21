Attentato contro Ranucci | solidarietà con polemiche dal consiglio comunale

Solidarietà (con polemiche) da parte del consiglio comunale al giornalista di “Report” Sigfrido Ranucci dopo l'attentato che ha causato l'esplosione delle auto del conduttore e della figlia, di fronte alla sua abitazione. In sintesi, in Aula Rossa sono tutti d'accordo nel porgere solidarietà a. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Il Parlamento europeo discuterà domani dell'attentato contro Sigfrido Ranucci in un dibattito dedicato alle intimidazioni criminali ai danni dei giornalisti investigativi. L'emiciclo di Strasburgo ha approvato la modifica dell'ordine del giorno con 421 voti a favore, n - facebook.com Vai su Facebook

Attentato #Ranucci, #SergioMattarella: "Allarmante, serve reazione forte". Intanto proseguono le indagini ? di Francesco Fredella - X Vai su X

Attentato contro Sigfrido Ranucci, si indaga su criminalità locale e ultras - Giovedì sera un ordigno ha semidistrutto le auto del conduttore di Report davanti alla sua villetta a Pomezia. Riporta tg24.sky.it

Ranucci parla al Parlamento europeo: "Attentato un atto dimostrativo, Italia Paese malato" - "Quello che successo a me credo che sia un atto dimostrativo, non so ancora bene finalizzato a cosa, e questo è l'aspetto che mi preoccupa di più". Come scrive msn.com

Attentato a Ranucci, il presidio alla Rai: “Noi la tua scorta”. Lui si commuove. Fnsi: “Ora norme contro le querele temerarie” - Giornalisti e politici in solidarietà con Sigfrido Ranucci dopo l'attentato. Segnala ilfattoquotidiano.it