Attentato a Sigfrido Ranucci la discussione al parlamento europeo sulle intimidazioni ai giornalisti europei – La diretta

Dopo l’attentato ai danni del conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, e nel giorno della manifestazione “Viva la stampa libera” con ospiti, tra gli altri, Travaglio, Scanzi, Jebreal, Gabanelli e Abbate, il Parlamento europeo discute di quanto avvenuto davanti all’abitazione del giornalista a Pomezia, dove una bomba ha distrutto le sue automobili. Alle 15,30 è prevista infatti la sessione del parlamento sulle “intimidazioni ai giornalisti europei”, con un focus proprio su Ranucci. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Attentato a Sigfrido Ranucci, la discussione al parlamento europeo sulle intimidazioni ai giornalisti europei – La diretta

