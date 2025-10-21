Attentato a Sigfrido Ranucci decine di telecamere al setaccio L' appello del Pd | Si ritirino le querele
Telecamere al setaccio alla ricerca di elementi utili su chi abbia posizionato e fatto esplodere l'ordigno rudimentale davanti all'abitazione di Sigfrido Ranucci. L'esplosione è avvenuta giovedì sera a Campo Ascolano, frazione di Pomezia. Nella circostanza è andata distrutta la vettura del. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Il Parlamento europeo discuterà domani dell'attentato contro Sigfrido Ranucci in un dibattito dedicato alle intimidazioni criminali ai danni dei giornalisti investigativi. L'emiciclo di Strasburgo ha approvato la modifica dell'ordine del giorno con 421 voti a favore, n Vai su Facebook
