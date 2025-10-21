Attentato a Ranucci Ruotolo al Parlamento Ue | Politici ritirino querele temerarie la libertà di stampa è di tutti o non è
Anche al Parlamento europeo si è parlato dell’attentato contro Sigfrido Ranucci avvenuto pochi giorni fa quando un ordigno esplosivo ha fatto saltare in aria due delle sue auto. Diverse le voci che si sono alternate a sostegno del giornalista di Report. Tra queste anche l’eurodeputato Sandro Ruotolo: “Secondo i dati di Ossigeno per l’informazione, l’Italia è il primo paese in Europa per giornalisti minacciati, 516 solo nel 2024, oltre 7500 dal 2006. Nei primi sei mesi di quest’anno gli episodi sono aumenti del 76%. Oggi 29 vivono protetti dallo stato italiano perché minacciati dalla criminalità organizzata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
News recenti che potrebbero piacerti
Attentato #Ranucci, #SergioMattarella: "Allarmante, serve reazione forte". Intanto proseguono le indagini ? di Francesco Fredella - X Vai su X
Il Parlamento europeo discuterà domani dell'attentato contro Sigfrido Ranucci in un dibattito dedicato alle intimidazioni criminali ai danni dei giornalisti investigativi. L'emiciclo di Strasburgo ha approvato la modifica dell'ordine del giorno con 421 voti a favore, n - facebook.com Vai su Facebook
Ranucci al Parlamento Ue: “Slegare il servizio pubblico dalla politica”. Dibattito sull’attacco a Strasburgo - “Se l’Europa vuole incidere sui suoi valori portanti, allora deve dotarsi di strumenti più incisivi per far rispettare tali valori, altrimenti tutto diventa una questione di poca credibilità. Riporta ilfattoquotidiano.it
Ranucci: Ruotolo(Pd), fare piena luce e governo riferisca in Parlamento - (ASI)"L'attentato a Sigfrido Ranucci, il giornalista conduttore di Report,il programma di approfondimento giornalistico di Rai Tre, è un fatto gravissimo che riporta l'Italia indietro nel tempo, quand ... Lo riporta agenziastampaitalia.it
L’Eurocamera approva all’unanimità un dibattito sull’attentato a Sigfrido Ranucci - L'emiciclo di Strasburgo affronterà domani le "intimidazioni criminali" contro i giornalisti d'inchiesta in Europa. Secondo eunews.it