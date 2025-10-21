Attentato a Ranucci Ruotolo al Parlamento Ue | Politici ritirino querele temerarie la libertà di stampa è di tutti o non è

21 ott 2025

Anche al Parlamento europeo si è parlato dell’attentato contro Sigfrido Ranucci avvenuto pochi giorni fa quando un ordigno esplosivo ha fatto saltare in aria due delle sue auto. Diverse le voci che si sono alternate a sostegno del giornalista di Report. Tra queste anche l’eurodeputato Sandro Ruotolo: “Secondo i dati di Ossigeno per l’informazione, l’Italia è il primo paese in Europa per giornalisti minacciati, 516 solo nel 2024, oltre 7500 dal 2006. Nei primi sei mesi di quest’anno gli episodi sono aumenti del 76%. Oggi 29 vivono protetti dallo stato italiano perché minacciati dalla criminalità organizzata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

attentato ranucci ruotolo parlamentoRanucci al Parlamento Ue: “Slegare il servizio pubblico dalla politica”. Dibattito sull’attacco a Strasburgo - “Se l’Europa vuole incidere sui suoi valori portanti, allora deve dotarsi di strumenti più incisivi per far rispettare tali valori, altrimenti tutto diventa una questione di poca credibilità. Riporta ilfattoquotidiano.it

Ranucci: Ruotolo(Pd), fare piena luce e governo riferisca in Parlamento - (ASI)"L'attentato a Sigfrido Ranucci, il giornalista conduttore di Report,il programma di approfondimento giornalistico di Rai Tre, è un fatto gravissimo che riporta l'Italia indietro nel tempo, quand ... Lo riporta agenziastampaitalia.it

attentato ranucci ruotolo parlamentoL’Eurocamera approva all’unanimità un dibattito sull’attentato a Sigfrido Ranucci - L'emiciclo di Strasburgo affronterà domani le "intimidazioni criminali" contro i giornalisti d'inchiesta in Europa. Secondo eunews.it

