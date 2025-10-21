Anche al Parlamento europeo si è parlato dell’attentato contro Sigfrido Ranucci avvenuto pochi giorni fa quando un ordigno esplosivo ha fatto saltare in aria due delle sue auto. Diverse le voci che si sono alternate a sostegno del giornalista di Report. Tra queste anche l’eurodeputato Sandro Ruotolo: “Secondo i dati di Ossigeno per l’informazione, l’Italia è il primo paese in Europa per giornalisti minacciati, 516 solo nel 2024, oltre 7500 dal 2006. Nei primi sei mesi di quest’anno gli episodi sono aumenti del 76%. Oggi 29 vivono protetti dallo stato italiano perché minacciati dalla criminalità organizzata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Attentato a Ranucci, Ruotolo al Parlamento Ue: “Politici ritirino querele temerarie, la libertà di stampa è di tutti o non è”