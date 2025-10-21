Attentato a Ranucci dibattito al Parlamento europeo Parolin | Preoccupa il clima di intolleranza

Ilfattoquotidiano.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

attentato a ranucci dibattito al parlamento europeo parolin preoccupa il clima di intolleranza

© Ilfattoquotidiano.it - Attentato a Ranucci, dibattito al Parlamento europeo. Parolin: “Preoccupa il clima di intolleranza”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

attentato ranucci dibattito parlamentoAttentato a Ranucci, dibattito al Parlamento europeo. Parolin: “Preoccupa il clima di intolleranza” - “Ieri è stato aggiunto all’ ordine del giorno dei lavori del Pe un dibattito su Ranucci: tutti d’accordo ma è importante per noi aver respinto il tentativo di legare questo atto, questo reato al gover ... Scrive ilfattoquotidiano.it

attentato ranucci dibattito parlamentoL'Eurocamera approva il dibattito su attentato a Ranucci - Il Parlamento europeo discuterà dell'attentato contro Sigfrido Ranucci in un dibattito dedicato alle intimidazioni criminali ai danni dei giornalisti investigativi, previsto per martedì ... Riporta ansa.it

attentato ranucci dibattito parlamentoL’Eurocamera approva all’unanimità un dibattito sull’attentato a Sigfrido Ranucci - L'emiciclo di Strasburgo affronterà domani le "intimidazioni criminali" contro i giornalisti d'inchiesta in Europa. Si legge su eunews.it

Cerca Video su questo argomento: Attentato Ranucci Dibattito Parlamento