Attentato a Ranucci dibattito al Parlamento europeo Parolin | Preoccupa il clima di intolleranza
Il Parlamento europeo discuterà domani dell'attentato contro Sigfrido Ranucci in un dibattito dedicato alle intimidazioni criminali ai danni dei giornalisti investigativi. L'emiciclo di Strasburgo ha approvato la modifica dell'ordine del giorno con 421 voti a favore, n Vai su Facebook
Attentato #Ranucci, #SergioMattarella: "Allarmante, serve reazione forte". Intanto proseguono le indagini
Attentato a Ranucci, dibattito al Parlamento europeo. Parolin: “Preoccupa il clima di intolleranza” - “Ieri è stato aggiunto all’ ordine del giorno dei lavori del Pe un dibattito su Ranucci: tutti d’accordo ma è importante per noi aver respinto il tentativo di legare questo atto, questo reato al gover ... Scrive ilfattoquotidiano.it
L'Eurocamera approva il dibattito su attentato a Ranucci - Il Parlamento europeo discuterà dell'attentato contro Sigfrido Ranucci in un dibattito dedicato alle intimidazioni criminali ai danni dei giornalisti investigativi, previsto per martedì ... Riporta ansa.it
L’Eurocamera approva all’unanimità un dibattito sull’attentato a Sigfrido Ranucci - L'emiciclo di Strasburgo affronterà domani le "intimidazioni criminali" contro i giornalisti d'inchiesta in Europa. Si legge su eunews.it