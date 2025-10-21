Attentato a Ranucci al vaglio decine di telecamere L’inquietante episodio in provincia di Latina

Latinatoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vanno avanti senza sosta le indagini sull’attentato al giornalista Sigfrido Ranucci e in queste ore gli investigatori stanno analizzando anche le immagini di decine di telecamere, sia pubbliche che private, che sono state acquisite. Gli investigatori sono alla ricerca di elementi utili che. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

