Attentato a Ranucci al vaglio decine di telecamere L’inquietante episodio in provincia di Latina
Vanno avanti senza sosta le indagini sull’attentato al giornalista Sigfrido Ranucci e in queste ore gli investigatori stanno analizzando anche le immagini di decine di telecamere, sia pubbliche che private, che sono state acquisite. Gli investigatori sono alla ricerca di elementi utili che. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Il Parlamento europeo discuterà domani dell'attentato contro Sigfrido Ranucci in un dibattito dedicato alle intimidazioni criminali ai danni dei giornalisti investigativi. L'emiciclo di Strasburgo ha approvato la modifica dell'ordine del giorno con 421 voti a favore, n - facebook.com Vai su Facebook
Attentato #Ranucci, #SergioMattarella: "Allarmante, serve reazione forte". Intanto proseguono le indagini ? di Francesco Fredella - X Vai su X
Attentato Ranucci, analisi su decine di telecamere: caccia a un uomo incappucciato visto dai vicini di casa - Le immagini dei decine di telecamere di sorveglianza di sistemi pubblici e privati sono al vaglio, per cercare di risalire a dettagli utili alle indagini ... Scrive fanpage.it
L'attentato a Ranucci, analizzate decine di telecamere - L'indagine dei pm dell'Antimafia di Roma sull'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci viaggia sostanzialmente su due binari. Secondo ansa.it
Attentato a Ranucci, la pista albanese e il latitante preso ad Abu Dhabi/ Caccia all’uomo “incappucciato” - Attentato a Ranucci, verifiche su pista albanese e latitante arrestato ad Abu Dhabi. Riporta ilsussidiario.net