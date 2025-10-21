Attacco novax contro Landini | imbrattata la sede della Cgil

“Landini boia nazista” e “Fuck Ag 3045 #stopleggelorenzin”. Accanto sempre la solita sigla: tre “V”, simbolo del movimento novax.È il blitz andato in scena sulla camera del lavoro di piazzale Segesta a Milano (zona San Siro) nella notte tra lunedì martedì 21 ottobre. Sul caso sono in corso. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

