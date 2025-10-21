Attacco no vax contro Landini e sindacato | imbrattata la sede della Cgil a Milano a San Siro

Landini boia nazista” e “Stop legge Lorenzin “. Sono solo alcune delle scritte con vernice rossa contro Maurizio Landini e contro i sindacati con cui sono stati imbrattati i muri della sede della Cgil di piazzale Segesta, nel quartiere milanese di San Siro. “Sindacati nazisti traditori del popolo”, “Vax=morte” e altri insulti sono apparsi sulla facciata dell’edificio, accompagnati dalla sigla W legata alla galassia dei no vax. Al sindacato è arrivata la solidarietà della presidente del Consiglio comunale di Milano Elena Buscemi, Sui social ha parlato di “scritte deliranti contro il segretario nazionale Landini e inneggianti alla galassia no vax”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

