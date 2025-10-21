Attacco inedito! Bonny-Pio Esposito insieme e tanto turnover | Inter le scelte di Chivu

La squadra di Chivu torna in campo per la Champions League. Questa sera in Belgio si troverà davanti l'Union SG. In vista del match di campionato contro il Napoli, i nerazzurri scenderanno in campo con un ampio turnover. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

