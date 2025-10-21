Attacchi in crisi Ecco la serie A dei gol perduti

Sport.quotidiano.net | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Altro che internazionalizzazione del nostro gioco, di irresistibile show da esportazione. La Serie A perde gol per strada, e in generale non è mai un bene. Nel turno che si è appena chiuso, le reti sono state appena undici: una media di 1,1 a partita, la peggiore per una singola giornata da 21 anni a questa parte. E fatichi a chiamare spettacolo quello offerto da squadre che non riescono a produrre un bene – il gol, per l’appunto – che è il motore più potente per il tifo. Non è stato un inceppo dell’ultimo weekend, da quattro 0-0. Le 154 marcature totali realizzate sin qui nel torneo italico fanno segnare una media di poco superiore alle due a gara. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

attacchi in crisi ecco la serie a dei gol perduti

© Sport.quotidiano.net - Attacchi in crisi. Ecco la serie A dei gol perduti

Altri contenuti sullo stesso argomento

attacchi crisi serie golAttacks in crisis. Here's Serie A's list of goals lost. - Forget the internationalization of our game, the irresistible export spectacle. Come scrive sport.quotidiano.net

attacchi crisi serie golCrisi del Gol alla Juventus, Del Piero va all'attacco. - David, Vlahovic e Openda nel Caos dell’Attacco Bianconero L'attacco della Juventus, considerato uno dei più forti ... Riporta tuttojuve.com

attacchi crisi serie golPochi gol in serie A, che differenza con le big della Champions League: l'Inter unica a salvarsi, paradosso Napoli. Enigma Juve - Il record negativo di gol segnati nell'ultima giornata di campionato è un cattivo presagio per la Champions. Lo riporta corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Attacchi Crisi Serie Gol