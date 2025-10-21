Attacchi in crisi Ecco la serie A dei gol perduti
Altro che internazionalizzazione del nostro gioco, di irresistibile show da esportazione. La Serie A perde gol per strada, e in generale non è mai un bene. Nel turno che si è appena chiuso, le reti sono state appena undici: una media di 1,1 a partita, la peggiore per una singola giornata da 21 anni a questa parte. E fatichi a chiamare spettacolo quello offerto da squadre che non riescono a produrre un bene – il gol, per l’appunto – che è il motore più potente per il tifo. Non è stato un inceppo dell’ultimo weekend, da quattro 0-0. Le 154 marcature totali realizzate sin qui nel torneo italico fanno segnare una media di poco superiore alle due a gara. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
