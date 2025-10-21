Attacchi aerei con i paramotori | come funziona la nuova arma letale usata in guerra

Sono stati utilizzati da Hamas per attaccare Israele il 7 ottobre di due anni fa. Adesso sono sempre più comuni anche dall'altra parte del mondo, a svariati migliaia di chilometri dal Medio Oriente, nel cuore del Sud Est Asiatico. In Myanmar la giunta militare impegnata in una sanguinosa guerra civile contro i ribelli si è fatta notare per aver recentemente sferrato un attacco sfruttando le capacità dei paramotori. Parliamo di un dispositivo aereo formato da un motore e un paracadute trasformato in un' arma letale. Basta vedere cosa è accaduto pochi giorni fa nella cittadina di Chang U, nella regione birmana di Sagaing, dove un parapendio a motore ha effettuato un operazione militare - ufficialmente per colpire dei ribelli - sganciando alcune bombe sopra una folla di cento persone riunita per celebrare la Festa della Luna Piena. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Attacchi aerei con i paramotori: come funziona la nuova "arma letale" usata in guerra

