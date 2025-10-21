Atripalda fermato un 31enne dopo inseguimento | carabinieri aggrediti durante il controllo

Un controllo di routine si è trasformato in un arresto nel pomeriggio di ieri ad Atripalda, nella Valle del Sabato. I carabinieri della locale Stazione hanno fermato un uomo di 31 anni, residente in zona e già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

