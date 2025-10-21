Atp Parigi arriva il forfait di Novak Djokovic

Ildifforme.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Il serbo Novak Djokovic non parteciperà al prossimo Atp Masters 1000 di Parigi, in programma a partire dal prossimo 27 ottobre nella capitale francese.   “Cara Parigi, sfortunatamente non competerò quest’anno. Ho avuto meravigliosi ricordi e grandi successi nel corso degli anni, soprattutto per essere riuscito a conquistare il titolo 7 volte”, ha . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

atp parigi arriva il forfait di novak djokovic

© Ildifforme.it - Atp Parigi, arriva il forfait di Novak Djokovic

Argomenti simili trattati di recente

DIRETTA ATP PARIGI BERCY 2024/ Alcaraz Humbert video streaming tv: Tsitsipas batte Cerundolo (31 ottobre) - Ce la fa Stefanos Tsitsipas a qualificarsi ai quarti di finale del torneo Atp Parigi Bercy 2024: bella vittoria per il greco, avevamo detto che il match contro Francisco Cerundolo sarebbe stato ... Si legge su ilsussidiario.net

Atp Parigi-Bercy, Arnaldi fuori al 1° turno: Rune vince con un doppio 6-4 - Dopo Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini, anche Matteo Arnaldi saluta il Masters 1000 di Parigi- Secondo sport.sky.it

Clamoroso Sinner, salta Parigi-Bercy! Il motivo dietro il forfait - A fermare il numero uno al mondo è un virus intestinale che gli impedirà di scendere in campo ... Lo riporta tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Atp Parigi Arriva Forfait