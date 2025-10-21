ATP Basilea 2025 Simone Bolelli ed Andrea Vavassori sconfitti all’esordio in doppio

Il primo turno del tabellone di doppio degli Swiss Indoors Basel 2025 di tennis, torneo di categoria ATP 500, in corso a Basilea, in Svizzera, risulta fatale agli azzurri Simone Bolelli ed Andrea Vavassori, accreditati della testa di serie numero 2, sconfitti all’esordio dalla coppia composta dal ceco Adam Pavlásek e dal polacco Jan Zieli?ski, i quali si impongono per 6-3 6-4 in un’ora e quattro minuti di gioco e sfideranno nei quarti il britannico Luke Johnson ed il neerlandese Sander Arends. Nel primo set gli azzurri vanno in difficoltà nel quarto game, nel quale sono costretti a risalire dal 15-40, ma annullano tre break point salvandosi al punto decisivo. 🔗 Leggi su Oasport.it

