ATP Basilea 2025 risultati 21 ottobre | Wawrinka vince all’esordio si salvano Shelton e Shapovalov
Prosegue il primo turno del main draw di singolare degli Swiss Indoors Basel 2025 di tennis, torneo di categoria ATP 500, in corso a Basilea, in Svizzera, che si completerà domani, quando scatteranno anche gli ottavi di finale: il padrone di casa elvetico Stanislas Wawrinka, in tabellone grazie ad una wild card concessa dagli organizzatori, vince all’esordio eliminando il serbo Miomir Kecmanovi?, sconfitto per 6-1 7-6 (3). Avanza il qualificato statunitense Reilly Opelka, che supera l’argentino Sebastián Báez con lo score di 6-3 6-4, mentre il brasiliano João Fonseca regola il transalpino Giovanni Mpetshi Perricard, sconfitto con il punteggio di 7-6 (6) 6-3, infine il lucky loser francese Valentin Royer elimina il belga Raphaël Collignon per 6-4 7-6 (5). 🔗 Leggi su Oasport.it
Argomenti simili trattati di recente
ATP 500 Basilea, Vienna e WTA 500 Tokyo, WTA 250 Guangzhou : I risultati completi con il dettaglio del Day 2. Lucia Bronzetti, altra sconfitta: eliminata al primo turno del WTA 250 di Guangzhou. Oggi in campo Musetti ed il doppio Bolelli-Vavassori (LIVE) Vai su Facebook
ATP 500 Basilea, Vienna e WTA 500 Tokyo, WTA 250 Guangzhou : I risultati completi con il dettaglio del Day 2. Lucia Bronzetti, altra sconfitta: eliminata al primo turno del WTA 250 di Guangzhou. Oggi in campo Musetti ed il doppio Bolelli-Vavassori (LIVE) - X Vai su X
ATP Basilea 2025, risultati 21 ottobre: Wawrinka vince all’esordio, si salvano Shelton e Shapovalov - Prosegue il primo turno del main draw di singolare degli Swiss Indoors Basel 2025 di tennis, torneo di categoria ATP 500, in corso a Basilea, in Svizzera, ... Si legge su oasport.it
ATP Basilea 2025, Simone Bolelli ed Andrea Vavassori sconfitti all’esordio in doppio - Il primo turno del tabellone di doppio degli Swiss Indoors Basel 2025 di tennis, torneo di categoria ATP 500, in corso a Basilea, in Svizzera, risulta ... Lo riporta oasport.it
Atp Vienna e Atp Basilea, il programma di oggi: partite e orari - Lorenzo Musetti debutta all'Atp 500 di Vienna: l'azzurro, a caccia di punti fondamentali in ottica Finals, se la vedrà al 1° turno contro il serbo Medjedovic, che prende il posto di Stefanos Tsitsipas ... Scrive sport.sky.it