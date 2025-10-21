ATM Postamat chiusi la sera Adoc Benevento fa reclamo all’AGCOM

AGCOM risponde al reclamo presentato dall'ADOC Benevento ed invia una richiesta di informazioni a Poste Italiane S.p.A. in merito ai disservizi causati dalla chiusura serale degli sportelli Postamat. Nella città di Benevento e provincia (circa quaranta uffici postali sanniti) ed in altre zone del sud Italia come Puglia e Basilicata, Poste Italiane ha deciso di chiudere la sera gli ATM Postamat, cioè gli sportelli per prelevare i contanti, per via dei troppi furti. L'azienda ha motivato il provvedimento con la necessità di tutelare gli uffici dagli scassinamenti, spesso compiuti con esplosivi, e dai relativi danneggiamenti, ma la decisione sta venendo criticata per i disagi che crea a molte persone.

