Atletica Gianmarco Tamberi riprende gli allenamenti | Le delusioni si affrontano a muso duro

Alimentarsi con lo spirito di rivalsa. È questo il mood di Gianmarco Tamberi alla ripresa degli allenamenti. La rassegna iridata a Tokyo non gli ha regalato le soddisfazioni che avrebbe voluto. Gimbo, infatti, è uscito di scena nelle qualificazioni, non riuscendo a superare quota 2,21 metri. Un risultato dal sapore molto amaro. “ Mi dispiace. Le sensazioni erano buone. Ho fatto un risultato pietoso, quindi è giusto così. Ho finito l’anno scorso con zero voglia di andare avanti, avrei voluto una quarta prova per provarci. So che i bassi possono servire per ripartire però fa male “, aveva commentato a fine gara. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Atletica, Gianmarco Tamberi riprende gli allenamenti: “Le delusioni si affrontano a muso duro”

Tamberi riprende gli allenamenti, "si apre un nuovo capitolo" - Ufficiale perché per la prima volta nella mia carriera quest'anno non mi sono mai davvero fermato". Riporta ansa.it

Stefano Mei: “Con Tamberi ho un patto, se fossi un suo rivale avrei paura. A Jacobs dico: resisti” - it lo stato di salute dell’atletica italiana sotto i suoi mandati, rivivendo i momenti più significativi: “Ricordo ... Si legge su fanpage.it

Atletica: Tamberi, recuperare in vista di Los Angeles 2028 - "Sono tornato da Tokyo e il giorno dopo ho iniziato ad allenarmi, perché ho perso del tempo per curarmi e devo tornare a dimostrare a me stesso quello che so fare". Da sport.quotidiano.net