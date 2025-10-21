Atletica definito il calendario della Diamond League 2026 | Golden Gala a giugno Finali in Belgio
Comincia a prendere forma in maniera sempre più chiara il calendario internazionale di atletica per la prossima stagione, in cui non si disputeranno grandi eventi globali all’aperto come Giochi Olimpici e Campionati Mondiali. Quest’oggi sono state annunciate infatti le date della Diamond League 2026, il massimo circuito itinerante internazionale, che assumerà inevitabilmente un valore maggiore rispetto agli ultimi sei-sette anni. Il programma prevede una regular season di quattordici tappe in cui verranno messi in palio punti per la qualificazione alla Finale, che si terrà dal 4 al 5 settembre in quel di Bruxelles (Belgio) assegnando i ‘Diamanti’. 🔗 Leggi su Oasport.it
