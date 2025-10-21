Atlas trasforma la navigazione | il browser conversazionale di OpenAI

Sbircialanotizia.it | 21 ott 2025

Non è l’ennesimo aggiornamento: con ChatGPT Atlas, OpenAI prova a ridisegnare il gesto quotidiano della navigazione. Un browser che ti segue e ti capisce, capace di ragionare insieme a te, tenendo memoria del contesto e lasciandoti il controllo sui dati. Da oggi si parte su macOS, il resto arriverà a breve. Un browser che ragiona . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

atlas trasforma la navigazione il browser conversazionale di openai

© Sbircialanotizia.it - Atlas trasforma la navigazione: il browser conversazionale di OpenAI

