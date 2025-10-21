Athletic Bilbao-Qarabagh Champions League 22-10-2025 ore 18 | 45 | formazioni quote pronostici Prima vittoria europea per i baschi?
Sembra abbastanza incredibile ma è vero: nella sfida tra Athletic Bilbao e Qarabagh, la squadra a 0 punti dopo 2 gare è quella basca, mentre quella azera è incredibilmente a punteggio pieno. I Leones non hanno certo avuto un calendario morbido, visto che hanno ricevuto l’Arsenal in casa e poi sono andati a Dortmund: hanno . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
