Athekame può essere un’alternativa per questo Milan | attento preciso zero errori Questo gli si chiede

Pianetamilan.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milan, Zachary Athekame è stato uno dei protagonisti della vittoria contro la Fiorentina. Le sue pagelle, l'analisi della sua partita e della prestazione del terzino rossonero. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Athekame può essere un’alternativa per questo Milan: attento, preciso, zero errori. Questo gli si chiede

Athekame venduto al Milan per 10 milioni, il ds dello Young Boys: "Volevamo tenerlo più a lungo" - Il direttore sportivo dello Young Boys, Christoph Spycher, è intervenuto ai taccuini di Blick per analizzare il mercato dei gialloneri. Lo riporta tuttomercatoweb.com

Athekame: "L'Italia è un altro mondo. Se ho accettato subito? È il Milan, è un onore" - Zachary Athekame è stato uno degli acquisti inaspettati da parte del Milan nella sessione di trasferimenti appena conclusa. tuttomercatoweb.com scrive

