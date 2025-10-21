Athekame può essere un’alternativa per questo Milan | attento preciso zero errori Questo gli si chiede

Milan, Zachary Athekame è stato uno dei protagonisti della vittoria contro la Fiorentina. Le sue pagelle, l'analisi della sua partita e della prestazione del terzino rossonero. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Athekame può essere un’alternativa per questo Milan: attento, preciso, zero errori. Questo gli si chiede

?#Tare pre #MilanFiorentina: “Oggi possiamo finire al primo posto. Gli infortuni non devono essere una scusa. Ecco perché abbiamo preso #Athekame” ? Tutte le dichiarazioni - X Vai su X

Emergenza fasce per #Allegri! Athekame può essere la mossa a sorpresa sulla destra contro la #Fiorentina, con #Saelemaekers gestito per non rischiare. Pronto l'esordio da titolare per il giovane difensore svizzero? LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SU MILA - facebook.com Vai su Facebook

Athekame venduto al Milan per 10 milioni, il ds dello Young Boys: "Volevamo tenerlo più a lungo" - Il direttore sportivo dello Young Boys, Christoph Spycher, è intervenuto ai taccuini di Blick per analizzare il mercato dei gialloneri. Lo riporta tuttomercatoweb.com

Athekame: "L'Italia è un altro mondo. Se ho accettato subito? È il Milan, è un onore" - Zachary Athekame è stato uno degli acquisti inaspettati da parte del Milan nella sessione di trasferimenti appena conclusa. tuttomercatoweb.com scrive