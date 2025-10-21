Athekame come è andata la sua prima da titolare con il Milan? Gara attenta Per ora può essere …
Milan, Zachary Athekame è stato uno dei protagonisti della vittoria contro la Fiorentina. Le sue pagelle, l'analisi della sua partita e della prestazione del terzino rossonero. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Argomenti simili trattati di recente
FINE PRIMO TEMPO : MILAN 0-0 FIORENTINA La pausa delle nazionali ci priva di Pulisic, Nkunku, Rabiot ed Estupinan (oltre al solito Loftus di cristallo) ed il buon Max fa fatica a metterne insieme undici di movimento. Athekame e Bartesaghi sulle fasce, Ricci - facebook.com Vai su Facebook