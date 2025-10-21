Athekame come è andata la sua prima da titolare con il Milan? Gara attenta Per ora può essere …

Pianetamilan.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milan, Zachary Athekame è stato uno dei protagonisti della vittoria contro la Fiorentina. Le sue pagelle, l'analisi della sua partita e della prestazione del terzino rossonero. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

athekame come 232 andata la sua prima da titolare con il milan gara attenta per ora pu242 essere 8230

© Pianetamilan.it - Athekame, come è andata la sua prima da titolare con il Milan? Gara attenta. Per ora può essere …

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: Athekame 232 Andata Sua