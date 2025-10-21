Atalanta torna in gruppo anche Kolasinac | rebus attacco con lo Slavia

21 ott 2025

CALCIO. Buone notizie dall’infermeria alla vigilia della gara di Champions contro i boemi, mercoledì 22 ottobre (alle 21) alla New Balance Arena. De Ketelaere e Lookman favoriti alle spalle di Krstovic, ma è tutto aperto. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

atalanta torna in gruppo anche kolasinac rebus attacco con lo slavia

© Ecodibergamo.it - Atalanta, torna in gruppo anche Kolasinac: rebus attacco con lo Slavia

