Zingonia. Se non è gruppo al completo, poco ci manca. Nell’allenamento della vigilia di Atalanta-Slavia Praga, si è rivisto insieme ai compagni anche Sead Kolasinac, almeno per il primo quarto d’ora, quello aperto ai media. Il bosniaco si era infortunato a metà aprile rompendosi il crociato durante Atalanta-Bologna: dopo i canonici sei mesi, di cui l’ultimo trascorso svolgendo sedute integrate insieme alla Primavera e all’Under 23. Il fatto che abbia lavorato con i compagni non implica che Kolasinac sarà a disposizione per la partita di mercoledì sera, soprattutto considerando che in 23 vengono convocati (ci sono al massimo 12 slot panchinari) e il gruppo al lavoro a Zingonia era di 25, quindi con due giocatori da escludere. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Atalanta, riecco Kolasinac: torna in gruppo alla vigilia dello Slavia