Atalanta Juric sicuro | Abbiamo sofferto solamente a Parigi ma è stata una partita a sé Nelle altre abbiamo concesso poco Abbiamo qualche rammarico…
Atalanta, Juric in conferenza alla vigilia della sfida contro lo Slavia Praga: «Abbiamo sofferto solamente a Parigi, nelle altre abbiamo concesso poco» Alla vigilia della sfida di Champions League contro lo Slavia Praga, Ivan Juri? ha sottolineato l’importanza di tornare subito alla vittoria. Dopo una serie di pareggi, l’ultimo dei quali lo 0-0 casalingo con . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Contenuti che potrebbero interessarti
?#Juric dopo Atalanta-Lazio: "Abbiamo perso punti clamorosi tra Pisa, Como, Juve..." - X Vai su X
Atalanta-Lazio | La conferenza stampa di Juric: "La Lazio ha grande tecnica e qualità" Continua qui https://ift.tt/7AiaScR #lazio #laziopress - facebook.com Vai su Facebook
Atalanta, Juric: “La squadra mi piace molto, abbiamo qualche rammarico” - Le parole di Ivan Juric, allenatore dell'Atalanta, alla vigilia della sfida di Champions League contro lo Slavia Praga ... Segnala gianlucadimarzio.com
Atalanta, a Bergamo arriva lo Slavia Praga: obbligatorio vincere - I nerazzurri non possono permettersi di perdere punti con quella che è l’avversaria meno quotata fra le otto da incontrare. ilgiorno.it scrive
Atalanta, Juric: “Soddisfatto della prestazione. I ragazzi meritavano un altro risultato” - Nella prima parte dell’intervista, Juric ha commentato il match: “ Non sono preoccupato ma soddisfatto della prestazione. Segnala gianlucadimarzio.com