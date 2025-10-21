Atalanta Juric sicuro | Abbiamo sofferto solamente a Parigi ma è stata una partita a sé Nelle altre abbiamo concesso poco Abbiamo qualche rammarico…

Calcionews24.com | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Atalanta, Juric in conferenza alla vigilia della sfida contro lo Slavia Praga: «Abbiamo sofferto solamente a Parigi, nelle altre abbiamo concesso poco» Alla vigilia della sfida di Champions League contro lo Slavia Praga, Ivan Juri? ha sottolineato l’importanza di tornare subito alla vittoria. Dopo una serie di pareggi, l’ultimo dei quali lo 0-0 casalingo con . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

atalanta juric sicuro abbiamo sofferto solamente a parigi ma 232 stata una partita a s233 nelle altre abbiamo concesso poco abbiamo qualche rammarico8230

© Calcionews24.com - Atalanta, Juric sicuro: «Abbiamo sofferto solamente a Parigi, ma è stata una partita a sé. Nelle altre abbiamo concesso poco. Abbiamo qualche rammarico…»

Contenuti che potrebbero interessarti

atalanta juric sicuro abbiamoAtalanta, Juric: “La squadra mi piace molto, abbiamo qualche rammarico” - Le parole di Ivan Juric, allenatore dell'Atalanta, alla vigilia della sfida di Champions League contro lo Slavia Praga ... Segnala gianlucadimarzio.com

atalanta juric sicuro abbiamoAtalanta, a Bergamo arriva lo Slavia Praga: obbligatorio vincere - I nerazzurri non possono permettersi di perdere punti con quella che è l’avversaria meno quotata fra le otto da incontrare. ilgiorno.it scrive

atalanta juric sicuro abbiamoAtalanta, Juric: “Soddisfatto della prestazione. I ragazzi meritavano un altro risultato” - Nella prima parte dell’intervista, Juric ha commentato il match: “ Non sono preoccupato ma soddisfatto della prestazione. Segnala gianlucadimarzio.com

Cerca Video su questo argomento: Atalanta Juric Sicuro Abbiamo