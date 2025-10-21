Atalanta ecco lo Slavia Praga | Poco brillante ma sa adattarsi e aggredire al momento giusto

Ivan Juric aveva messo in guardia l’Atalanta in tempi non sospetti: “Ho studiato lo Slavia ed è una squadra interessante” aveva detto il tecnico croato a fine agosto. Il pretesto per guardare le partite di chi, a luglio, non era ancora stato sorteggiato come avversario nerazzurro della League Phase era El Hadji Malick Diouf, esterno mancino seguito dalla Dea ma alla fine finito al West Ham, diventando una delle cessioni più onerose nella storia del club ceco. Che sa scovare i talenti, crescerli e anche venderli. Ma che a Bergamo di sicuro non verrà in gita. A spiegarlo è  Alessandro De Felice, giornalista italiano esperto di calcio ceco, direttore sportivo abilitato e collaboratore tecnico del Villa Valle, che conosce bene la realtà di Praga avendola vissuta da vicino. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

