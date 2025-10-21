Atalanta a Bergamo arriva lo Slavia Praga | obbligatorio vincere
Bergamo, 21 ottobre 2025 – Domani sera, mercoledì 22 ottobre, alle 21 l ’Atalanta riceve lo Slavia Praga in una New Balance Arena da tutto esaurito (saranno oltre un migliaio i sostenitori cechi nel settore ospiti). Partita insidiosa per la Dea, in qualche modo costretta a vincere affrontando l’avversario probabilmente meno quotato tra gli otto da affrontare in questo girone di Champions. Lo Slavia Praga nelle prime due giornate ha raccolto un punto casalingo pareggiando 2-2 contro i modesti norvegesi del Bodo Glimt (subendo due gol nel finale) e poi cedendo nettamente per 3-0 a San Siro in casa dell’Inter. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Atalanta-Lazio, riflettori su Ivan Provedel: è lui l'eroe di Bergamo Continua qui https://ift.tt/EjtX3Hb #lazio #laziopress - facebook.com Vai su Facebook
#17ottobre1907 #bergamo #atalanta #bgbs2023 #SerieA - X Vai su X
Atalanta, a Bergamo arriva lo Slavia Praga: obbligatorio vincere - I nerazzurri non possono permettersi di perdere punti con quella che è l’avversaria meno quotata fra le otto da incontrare. Scrive sport.quotidiano.net
Atalanta, torna in gruppo anche Kolasinac: rebus attacco con lo Slavia - Buone notizie dall’infermeria alla vigilia della gara di Champions contro i boemi, mercoledì 22 ottobre (alle 21) alla New Balance Arena. Lo riporta ecodibergamo.it
Pronostico Atalanta-Slavia Praga, Juric cerca punti pesanti per risalire la classifica - Slavia Praga, sfida valida per la terza giornata della League Phase di Champions League. Secondo tuttomercatoweb.com