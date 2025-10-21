Atalanta a Bergamo arriva lo Slavia Praga | obbligatorio vincere

Bergamo, 21 ottobre 2025 – Domani sera, mercoledì 22 ottobre, alle 21 l ’Atalanta riceve lo Slavia Praga in una New Balance Arena da tutto esaurito (saranno oltre un migliaio i sostenitori cechi nel settore ospiti). Partita insidiosa per la Dea, in qualche modo costretta a vincere affrontando l’avversario probabilmente meno quotato tra gli otto da affrontare in questo girone di Champions. Lo Slavia Praga nelle prime due giornate ha raccolto un punto casalingo pareggiando 2-2 contro i modesti norvegesi del Bodo Glimt (subendo due gol nel finale) e poi cedendo nettamente per 3-0 a San Siro in casa dell’Inter. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

