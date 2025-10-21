Asu ancora da stabilizzare 258 lavoratori | Si faccia chiarezza sui ritardi

Palermotoday.it | 21 ott 2025

"Occorre fare chiarezza e accelerare il percorso di stabilizzazione dei lavoratori Asu impiegati nei beni culturali". Lo ha dichiarato Alessandro De Leo, deputato regionale di Forza Italia, nel chiedere al presidente della commissione Cultura dell'Assemblea regionale siciliana la convocazione di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

asu stabilizzare 258 lavoratoriASU di Modica bloccati nel precariato: “L’Ente in dissesto frena la stabilizzazione, tra normative e sospetti elettorali” - MODICA, 11 Ottobre 2025 – Torna al centro del dibattito la spinosa questione della stabilizzazione degli 87 lavoratori ASU (Attività Socialmente Utili) in ... radiortm.it scrive

